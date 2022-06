Ce témoignage fait froid dans le dos : «J’ai honte, j’ai c0uché avec mon…»

C’est le triste témoignage d’une jeune fille qui est tombée enceinte de son frère après avoir cOuché avec lui plusieurs fois. Aujourd’hui, elle se sent troubler, et sollicite vos conseils.

L’intégralité de son témoignage :

«J’aurais pu éviter ce qui m’est arrivée, mais il se trouve que ça été plus fort que moi. Je ne demande pas qu’on me juge, moi-même je sais que l’acte que j’ai posé est immoral.

Nous habitons dans un quartier chic d’Abidjan. Depuis juin de cette année, j’ai commencé à convoiter mon propre frère. Au début je lui cachais mes sentiments, mais arrivée un moment je ne pouvais plus le garder pour moi seule. Et j’étais obligé de lui avouer cet amour que je ressentais pour lui. Sa première réaction a été de me traiter de folle et m’a administrée une belle gifle fraternelle.

En me disant que cela était impossible et immoral. Il s’agit de Jerôme mon frère. Mais plus les jours s’écoulent et j’en devenais de plus en plus amoureuse. Le diable avait vraiment posséder mon corps et esprit.

Tard dans la nuit… Il m’ a fait une surprise des plus horribles. Un jour que je dormais seule dans ma chambre. Il est rentrée tard d’une virée nocturne vers 2 heures du matin en me reveillant. Il m’a demandé de lui ouvrir la porte à cette heure tardive de la nuit.

C’est bien quelqu’un d’ivre que j’ai dû accueilli dans mes bras puisqu’il ne tenait plus sur ses pieds. Je l’ai couché sur le lit et je me suis allongé juste à côté de lui. J’ai su qu’à cause de son état, il s’était trompé de chambre. Ce que je cherchais depuis longtemps est venu à moi comme un cadeau sur un plateau d’or. Je devais bien en profiter.

J’ai essayé de dormir, mais vers 3 heures du matin j’étais en chaleur et le corps de Jerome m’exitait davantage. Je n’ai pas pu résister et je me suis blottie contre lui. La chaleur que je ressentais me donnait envie. Jai commencé à le caresser. Il se laissait aller comme s’il attendait cette occasion. En fait, il était dans un autre monde pendant que moi je voulais profiter de lui.

Les choses se sont accélérées à une vitesse incroyable. Il s’est collé à moi. Il a posé sa main sur mes fesses, puis sur le ventre. Son corps brûlant avait fini par me prédisposer à le recevoir. Nous nous sommes embrassés. Et là les choses sont allées plus vite. Des caresses, une fe_llation ensuite la pénétration.

Ha comme le désir rend aveugle. Je faisais l’amour à mon frère, et j’étais heureuse. Notre moment de partage intime a duré jusqu’à 5 heures du matin. Vers 6 heures, il a retrouvé sa chambre et je suis restée endormie sur le lit. Il est parti sans me reveiller.

Je me reveille en sursaut vers 9 heures du matin. Et tout semblait normal pour moi. Mais j’ai réalisé que je venais de poser un acte immoral qui me suivra toute ma vie. Ce que je cherchais j’avais fini par l’avoir, mais mon cœur n’était plus en paix. Désirer son frère jusqu’à coucher avec lui n’est vraiment pas facile à vivre après l’acte.

Je me faisais des remords. Je réalise finalement que je ne devrais pas fait ça. Mais aveuglé par le désir j’ai commis l’irréparable. Le mal, c’est qu’après cette nuit, nous avons continué à coucher ensemble dans la même maison à l’insu de nos parents».

La suite est tout simplement horrible. Elle avoue avoir tombé enceinte de son frère. «Depuis quelques temps, je me sens un peu bizarre. Je crois que je suis enceinte de mon frère. Voilà dans quel crime mon péché m’a mise. Nous nous sommes résolus à nous débarrasser de la grossesse. Mais le médecin à confier que cela comportait un risque pour moi. Il serait préférable que je laisse la grossesse jusqu’à terme ou je meurs en essayant d’avorter. Mais moi je ne veux pas garder ce foetus dans mon ventre».

Pour finir, elle fait une demande : «Aidez-moi s’il vous plaît !».