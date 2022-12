Patrice Talon : «Moi j’ai vu des gens supporter l’Argentine contre la France à cause de…»

L’argentine a fait du mal aux Pays-Bas durant la Coupe du Monde. Virgil Van Dijk a raté l’un des tirs au but en quart de finale de la Coupe du monde. Jusqu’aujourd’hui, il continue de souffrir de cet échec.

Dans une interview, Virgil Van Dijk a admis qu’il lui était difficile de surmonter ce moment. «Je n’ai pas pu dormir pendant deux jours. La déception était logique. Tu es si proche, perdant même 2-0… Malheureusement, nous avons raté une occasion. Ça fait très mal, j’ai eu une après-midi et une nuit très compliquées», a-t-il commenté, s’adressant à Visplay Sport Nederland.

Ensuite, Virgil Van Dijk détaille comment il s’est comporté après cette élimination. «Je me suis éloigné un moment du monde du football et j’en ai profité pour me concentrer sur la famille. Ça, oui, c’est la chose la plus importante dans la vie», a-t-il conclu.

Il faut rappeler que Van Dijk a débuté dans les cinq matchs disputés par les Pays-Bas en Coupe du monde. Les Néerlandais ont été éliminés de la compétition en quart de finale par l’Argentine, l’équipe qui allait devenir championne du monde.