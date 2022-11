CdM 2022 : la réaction de Cristiano Ronaldo à la qualification du Portugal pour les huitièmes

Le gardien de but des Lions Indomptables, André Onana est sorti de son silence après l’annonce de sa mise à l’écart, ce lundi, quelques heures avant le match opposant le Cameroun à la Serbie.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, André Onana, le gardien de but s’est expliqué, estimant ne jamais avoir manqué de respect à ceux qui le dirigent et affichant son amour pour le maillot des Lions Indomptables.

Le communiqué d’André Onana

«Je veux exprimer mon affection pour mon pays et l’équipe nationale. Hier, je n’avais pas le droit d’être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours pour atteindre les objectifs de l’équipe. Je me suis toujours comporté de manière à mener l’équipe vers le succès d’une bonne manière.

J’ai mis tous mes efforts et mon énergie à trouver des solutions à une situation que vit souvent un footballeur, mais il n’y a pas eu de volonté de l’autre côté. Certains moments sont difficiles à assimiler cependant, je respecte et soutient toujours les décisions des personnes en charge de poursuivre le succès de notre équipe et de notre Pays.

J’étends toutes mes forces à mes coéquipiers car nous avons démontré que nous sommes capables d’aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je véhicule en tant que personne et en tant que joueur sont celles qui m’identifient et que ma famille m’a transmises depuis mon enfance. Représenter le Cameroun a toujours été un privilège. La Nation d’abord et pour toujours Merci !», a-t-il déclaré.