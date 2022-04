Carlo Ancelotti après les 2 penaltys manqués par Karim Benzema : «S’il y avait un autre penalty, il…»

Karim Benzema a toujours dit que Ronaldo Nazário était sa plus grande idole dans le monde du football. Cependant, il a également déclaré qu’il avait grandi en admirant un 10 historique très spécial.

Avant le règne de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le trône du football mondial était occupé par Zinedine Zidane. Et Benzema faisait partie de la génération qui a vu dans l’éternel 10 de l’équipe de France une source d’inspiration.

À différentes occasions tout au long de sa carrière, l’actuel chef de l’attaque du Real Madrid a confirmé à quel point il aimait regarder Zizou en action.

En fait, dans un Q&A qu’il a publié sur sa chaîne YouTube officielle, il l’a identifié comme le milieu de terrain avec qui il aurait le plus aimé partager une équipe.

«Avec qui aurais-je aimé jouer ? R9 et Zizou», a souligné l’équipe de jeunes de Lyon, dans une dynamique où il a répondu aux questions posées par ses followers.

Et plus récemment, après avoir réitéré dans une conversation avec ESPN FC qu’El Fenomeno était la plus grande référence qu’il avait à son poste, le quadruple champion de l’UEFA Champions League a entériné Zidane comme son milieu de terrain historique préféré : «Il (Ronaldo) m’a fait tomber amoureux du football. Et aussi Zizou (Zinedine Zidane)».

Lors de la finale de la Coupe du monde 1998, il a marqué un doublé. À l’Euro 2000, il a été choisi comme MVP de tout le tournoi. Lors de la finale de l’UEFA Champions League 2002, il a marqué l’un des plus grands buts de tous les temps.

Et sur le plan individuel, il a été reconnu vainqueur du Ballon d’Or. L’héritage de Zinedine Zidane est unique dans le jeu. Benzema, né en 1987, a grandi en le voyant au sommet.