CAN 2023 : «La Côte d’Ivoire doit s’inspirer du Cameroun pour…», Makosso Camille

Invité sur une chaîne de télé camerounaise ce dimanche 20 février 2022, Camille Makosso estime que l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun doit servir de modèle pour la Côte d’Ivoire qui accueille la prochaine édition de la compétition continentale.

Depuis la récente «brouille» survenue entre supporteurs Ivoiriens et Camerounais à la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le pasteur et influenceur Makosso Camille qui avait ouvertement clamé son amour pour le Cameroun bénéficie d’une grande côte de popularité auprès des médias camerounais.

Pour ce faire, ces derniers temps, il est très sollicité dans ce pays pour des émissions de tout genre. Ce fut encore le cas ce dimanche pour le compte de l’émission «L’Arène» diffusée sur la chaîne Canal 2 International.

Interrogé sur le regard qu’il porte sur la dernière CAN du Cameroun et celle qui arrive à grands pas en Côte d’Ivoire, Makosso a tout simplement estimé que l’organisation de la CAN du Cameroun doit servir de modèle et inspirer les ivoiriens dans la leur.

«La Côte d’Ivoire doit s’inspirer du Cameroun pour l’organisation de la CAN 2023», a-t-il déclaré.