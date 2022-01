CAN 2021 : le gardien de la Sierra-Leone désigné homme du match contre l’Algérie

Mohamed Kamara, le gardien de but de l’équipe de la Sierra-Leone a été élu homme du match de la rencontre qui opposait son équipe à celle de l’Algérie et qui s’est soldée sur un nul et vierge 0-0.

Lors de la rencontre, le portier a joué un rôle primordial. Il a arrêté plusieurs tentatives des algériens permettant à son équipe d’arracher un nul crucial. Suite à sa distinction, Mohamed Kamara devient le premier gardien de but qui a été élu homme du match dans cette CAN.

The first goalkeeper in the #TotalEnergiesAFCON2021 to earn the TotalEnergies Man of the Match award! 🧤

Give it up for #TeamSierraLeone's Mohamed Kamara! 💪#AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/eXiqA1FwJv

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 11, 2022