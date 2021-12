CAN 2021 : le chef de la CAF fait une descente au Cameroun

Malgré les rumeurs de retrait du Qatar du PSG, Leonardo réaffirme l’engagement de QSI au sein du club de la capitale.

«L’amour que le Qatar a pour le PSG est incontestable. Qu’est devenue la marque Paris Saint-Germain ? Ce logo, tout le monde le connaît. Mon rôle, c’est de défendre le PSG. D’être à disposition de cette marque et du club. Le mercato est une partie de ce travail. Il faut construire quelque chose qui soit pérenne, que l’image véhiculée soit positive. À l’étranger, l’image du PSG est bien meilleure qu’en France. Maintenant, il faut mettre le coup final : le trophée. Parce que c’est l’argument des gens. Pour moi, le PSG est un grand club, incontestablement. Ce qui me fait plaisir aussi, c’est que mon rapport avec Nasser est tellement bon… On décide et on part dans tous les sens ensemble sur tous les challenges. C’est un plaisir de gérer tous les problèmes quotidiens. Mais je ne ferai pas autre chose avec le Qatar, avec Nasser, qui ne touche pas au PSG. Je n’ai aucun intérêt à faire quelque chose en plus. J’ai de l’influence au Paris Saint-Germain, mais nulle part ailleurs. Jamais dans la politique. Mais je dis chapeau au Qatar pour ce qu’ils ont fait pour le sport. Une Coupe du Monde, la Formule 1, le tennis, la Moto GP…», confie le directeur sportif du PSG.