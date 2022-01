Cameroun – Samuel Eto’o : un aperçu du contexte dans lequel il a marqué ses 18 buts en CAN

Aucun joueur n’a marqué plus de buts dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations que Samuel Eto’o. La légende camerounaise a inscrit un record de 18 buts en six éditions pour les Lions Indomptables.

Eto’o, qui est passé par les plus grands clubs européens tels que le Real Madrid et Barcelone (Espagne), l’Inter Milan (Italie) et Chelsea (Angleterre), entre autres, a porté les couleurs du Cameroun lors de 118 sélections, marquant 56 buts durant sa carrière en équipe nationale ; un record.

Dix-huit de ces buts ont été inscrits dans la compétition phare d’Afrique permettant à Eto’o de s’ imposer comme le meilleur buteur de tous les temps, dépassant Laurent Pokou de Côte d’Ivoire (14 buts).

Eto’o faisait partie de l’équipe camerounaise qui a remporté deux titres consécutifs de la CAN en 2000 et 2002. Il a également participé à quatre autres éditions (2004, 2006, 2008 et 2010), marquant au moins un but dans chacune d’elles, ce qui est également un record (marquer dans six éditions différentes de la CAN) qu’il partage avec le Zambien Kalusha Bwalya et le Ghanéen Asamoah Gyan.

Un aperçu du contexte dans lequel Samuel Eto’o a marqué ses 18 buts en Coupe d’Afrique des Nations ;

Ghana/Nigeria 2000 (4 buts)

1. Cameroun 3-0 Cote d’Ivoire (Phase de groupes)

2. Cameroun 1-0 Algérie (Quart de finale)

3. Cameroun 3-0 Tunisie (Demi-finale)

4. Cameroun 2-2 Nigeria (Finale)

Mali 2002 (1 but)

5. Cameroun 3-0 Togo (Phase de groupes)

Tunisie 2004 (1 but)

6. Cameroun 1-2 Nigeria (Quart de finale)

Egypte 2006 (5 buts – Meilleur buteur du tournoi)

7. Cameroun 3-1 Angola (Phase de groupes)

8. Cameroun 3-1 Angola (Phase de groupes)

9. Cameroun 3-1 Angola (Phase de groupes)

10. Cameroun 2-0 Togo (Phase de groupes)

11. Cameroun 2-0 RD Congo (Phase de groupes)

Ghana 2008 (5 buts – Meilleur buteur du tournoi)

12. Cameroun 2-4 Egypte (Phase de groupes)

13. Cameroun 2-4 Egypte (Phase de groupes)

14. Cameroun 5-1 Zambie (Phase de groupes)

15. Cameroun 3-0 Soudan (Phase de groupes)

16. Cameroun 3-0 Soudan (Phase de groupes)

Angola 2010 (2 buts)

17. Cameroun 3-2 Zambie (Phase de groupes)

18. Cameroun 2-2 Tunisie (Phase de groupes)