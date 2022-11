Cameroun : Rigobert Song s’explique sur la mise à l’écart du gardien André Onana

Après le match nul 3-3 contre la Serbie, Rigobert Song s’est prononcé sur la situation de André Onana qui a été exclu de l’équipe nationale. Selon les propos du sélectionneur, le gardien de but a réellement demander à quitter Doha et ils lui ont ouvert les portes.

«Je donne plus d’importance à l’équipe qu’à un joueur. Onana a demandé à s’en aller et nous l’avons accepté. Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C’est un grand gardien, mais nous nous concentrons sur l’équipe (…) Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise le groupe», a déclaré Rigobert Song avant d’ajouter.

«vous devez vous assurer que l’équipe prime sur l’individuel. Je lui ai demandé d’attendre et nous verrons s’il va rester avec nous. Il faudra qu’il revienne dans les règles. L’équipe est plus importante que les intérêts de l’individu (…) Bien sûr, le poste de gardien est important et c’est un joueur important, mais nous sommes dans un tournoi difficile et je sais ce que nous devons faire, c’est-à-dire faire en sorte que l’équipe soit la plus importante (…) Il faut s’adapter à la discipline de l’équipe. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que nous demandons à cette équipe, je pense qu’il faut se retirer et prendre ses responsabilités. L’équipe est plus importante que les individualités. J’accepte la responsabilité de la décision», a-t-il conclu.