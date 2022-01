Cameroun : «Je ne viendrai plus en Côte d’Ivoire», Mani Bella

La chanteuse camerounaise, Mani Bella, a craché ses vérités aux supporters ivoiriens après l’élimination des Éléphants de Côte d’Ivoire à la Can 2021.

La petite rivalité entre Camerounais et Ivoiriens, née lors des huitièmes de finale de la Can 2021 et considérée comme un simple clash sur les réseaux sociaux, a pris une autre tournure.

Les supporters camerounais présents, mercredi, au stade Japoma pour le match entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte, ont constamment hué les joueurs ivoiriens. Depuis leur entrée au stade pour l’échauffement jusqu’aux tirs aux buts, Nicolas Pépė, Serge Aurier, Badra Ali, Franck Kessié et les autres, ont été sifflés par le public camerounais.

Même pendant l’exécution de l’hymne national, les Eléphants étaient conspués par les supporters camerounais qui reprochaient aux Ivoiriens d’avoir dénoncé une injustice contre les Comores pour favoriser le Cameroun lors des 8èmes de finale. Même les supporters n’ont pas été épargnés.

Dans une vidéo postée sur la toile, on aperçoit des Camerounais, narguer des Ivoiriens après le match. Chose qui a mis en colère de nombreux Ivoiriens qui promettent l’enfer aux Camerounais lors de la Can 2023 qui aura lieu en Côte d’Ivoire.

Selon Afrique Sur 7, des menaces qui n’inquiètent pas du tout la chanteuse camerounaise, Mani Bella, qui a même craché ses vérités aux supporters ivoiriens.

«Mépriser les institutions d’un pays !(C’était amusement). Insulter les dirigeants d’un pays! (C’était amusement). Accuser faussement un pays! (C’était amusement). Aller jusqu’à se moquer des incidents mortels d’un pays. (C’était amusement). QUAND CE PAYS DÉCIDE DONC DE S’AMUSER AUSSI EN RETOUR AVEC VOUS, ÇA DEVIENT LES PLEURS ! Woooo on vous attend en 2023. Woooo Mani ta carrière est fini. Woooo tu es laide. Woooo…», a lancé Mani Bella.

Puis d’ajouter: «je ne viendrai plus chez vous (en Côte d’Ivoire )! J’assume. Mais j’attendrai aussi ceux qui viendront chez moi (au Cameroun ). Et sachez que mes frères n’ont pas besoin de la coupe de 2023. On prend celle-ci, ça nous fait 6. Au pire, on donne à une autre équipe et l’année prochaine, on se repose…».