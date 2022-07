CAF Awards 2022 : voici la liste complète des vainqueurs

Désormais, le nom de la fille de Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo est connu. Il a été dévoilé par la famille via les réseaux sociaux.

Georgina Rodríguez a révolutionné Instagram ce week-end en publiant quelques photos de sa dernière fille avec le footballeur de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

De belles images dans lesquelles la petite fille dort paisiblement dans son berceau et qui en quelques heures totalisent plus de deux millions de j’aime.

Mais en plus, le mannequin a aussi dévoilé le prénom de la petite fille. «Bella Esmeralda», a écrit Georgina, annonçant ainsi le nom qu’elle et la star portugaise ont décidé de porter pour le bébé.

Mais il y a de nombreux signes d’affection qu’ils ont reçus au cours de ces semaines. Cristiano Ronaldo, qui a reçu une ovation d’Anfield et des Émirats, était absent contre Liverpool pour cette même raison, mais quelques jours plus tard, il était sur le terrain d’Arsenal, où son équipe a perdu mais il a marqué un but et l’a dédié à son bébé.

Il y a quelques jours, c’est Cristiano qui a publié une photo avec sa fille qui dépasse les 17 millions de likes et sur laquelle la petite fille apparaît dans les bras du Portugais avec un joli commentaire : «Forever love».