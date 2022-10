Britney Spears avoue la vérité : «Je le dit et je le répète. Ma mère m’a frappée parce que…»

Après avoir refusé ses excuses, Britney Spears a révélé les détails de sa relation avec sa mère, affirmant qu’il l’avait une fois frappée pour être sortie à une fête.

Britney Spears continue de révéler des détails sur la façon dont sa famille l’a traitée. Elle a récemment affirmé que sa mère, Lynne, l’avait une fois frappée «très fort» après son retour d’une fête au petit matin. Sa mère s’occupait des deux enfants du chanteur.

«La première fois que j’ai été giflé, c’était un soir, Paris [Hilton] et Lindsay [Lohan] m’ont déposé à ma maison de plage avec mes bébés», a déclaré le chanteur dans un post Instagram supprimé depuis, selon Page Six.

«Ma mère regardait Jayden et Preston… ouais je faisais la fête jusqu’à 4h du matin et ma mère était FOU ! Je suis entré, elle m’a regardé et m’a frappé si fort que je ne l’oublierai jamais !», a-t-il ajouté.

L’ interprète de «Toxic» a également noté que l’incident s’était produit après que Kevin Federline, avec qui elle partage deux enfants, Jayden James et Sean Preston, l’ait «abandonnée».

Britney Spears refuse les excuses de sa mère

La semaine dernière, Lynne s’est excusée auprès de sa fille aînée et a supplié la chanteuse de débloquer son numéro de téléphone pour qu’ils puissent parler.

«Je suis tellement désolé pour votre douleur ! Je suis désolée depuis des années !», a écrit la mère de Britney dans la section des commentaires d’un message dans lequel la chanteuse a noté que de véritables excuses pourraient aider à clore cette étape.

«Pour moi, seules de véritables excuses m’aideraient à tourner la page, mais honnêtement, je suis étonné chaque jour de ma vie, même après avoir appris ce qu’ils m’ont fait, ils agissent toujours comme si ça allait ! Sa réaction montre que je n’ai pas de famille qui me valorise ou me respecte…. PAS DU TOUT», a-t-il partagé.

Cependant, suite aux excuses de sa mère, la chanteuse «Womanizer» a dit à Lynne de «va se faire foutre» avant de réfléchir aux années de traumatisme qu’elle a endurées sans l’aide de sa famille.

«Pendant 13 ans, j’ai dû rencontrer des médecins chaque semaine pour évoquer mon passé, ce qui n’a fait qu’empirer les choses ! Personne ne m’a défendu ! Maman, excuse-toi et va te faire foutre ! Britney a partagé.

«Et à tous les médecins pour avoir foutu en l’air mon esprit… je prie pour que vous brûliez tous en enfer !» a-t-il ajouté, selon Page Six.