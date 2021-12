Berbatov sur Cavani : «Ronaldo a pris sa place»

Incroyable ! Le footballeur allemand Kevin-Prince Boateng a reçu une grande leçon de son passage au FC Barcelone. Le plus important était de mesurer la stature footballistique de la star argentine, dans son duel avec CR7.

Le débat qui depuis plus de 15 ans sur la planète football est inépuisable. La question en cours est de savoir qui est le meilleur footballeur du monde et comprend Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mieux connu sous le nom de Cristiano Ronaldo ou CR7.

Les deux ont dominé la scène sportive. Ils sont les vainqueurs de pratiquement tous les Ballons d’Or qui ont été mis en jeu (à l’exception de Luka Modric en 2018) et ont marqué une époque dans le football. Et Kevin-Prince Boateng n’a pas reculé devant la question.

L’ancien footballeur de l’AC Milan et du FC Barcelone a donné son avis sur la question des meilleurs au monde, et a été assez clair à ce sujet : «l’entraînement avec Messi m’a laissé sans voix. J’avais toujours dit que Cristiano Ronaldo était le plus fort du monde, mais Messi est un autre Ce n’est pas la norme. Je me suis entraîné avec lui et, pour la première fois de ma carrière, je me sentais rare. J’ai fait des choses incroyables. J’ai pensé à abandonner, arrêter de jouer, me retirer du football», a déclaré le footballeur allemand.

Dans des déclarations fournies aux médias DAZN, le footballeur qui a partagé un vestiaire en seulement quatre rencontres avec la star argentine a également félicité Cristiano Ronaldo : «pour les jeunes qui sont footballeurs, Ronaldo devrait être le meilleur au monde car il est le meilleur exemple pour regardez parce qu’il s’entraîne au maximum et a du talent. Il travaille comme un fou. Pour un joueur qui débute, son miroir devrait être lui car il est parfait», a clôturé Boateng.

Dans quel club appartient actuellement Boateng ?

«Le Hertha BSC n’est pas n’importe quel club pour moi. Je suis ici pour donner quelque chose en retour. J’ai accumulé beaucoup d’expérience au fil des ans et j’ai pu apprendre beaucoup, mais tout cela, toute ma carrière, je le dois à ce club. Jamais. J’ai oublié, le Hertha a toujours été dans mon cœur», a commenté le droitier, dès qu’il a joué au Hertha Berlim, où il a reçu le numéro 27. Il a inscrit une précédente étape, en 2006, pour le Club bavarois où il a fait ses débuts en Bundesliga.