Ben Affleck conscient de Jennifer Lopez avec un geste tendre lors d’un rendez-vous romantique

Les jeunes mariés profitent de leur lune de miel en Italie, à une semaine seulement de célébrer leur mariage religieux.

Ben Affleck et Jennifer Lopez continuent de profiter de leur lune de miel magique en Italie, après leur mariage luxueux, célébré le 20 août au domaine de l’acteur, situé en Géorgie.

Sans la compagnie de leurs cinq enfants, les jeunes mariés ont entrepris un long voyage à travers l’Europe, contrairement à leur première lune de miel le mois dernier à Paris.

Comme pour tout ce que font les Bennifer, les paparazzi ont été à l’affût pendant leur voyage et les ont surpris dans des situations compromettantes comme donner un baiser passionné devant l’une des boutiques de luxe qu’ils ont visitées ou profiter du coucher de soleil à bord d’un yacht

Cependant, au cours des dernières heures, une série de photos est devenue virale et a provoqué toutes sortes de sentiments parmi les adeptes du couple, car on peut y voir l’acteur oscarisé nourrir sa fidèle épouse dans la bouche, à quoi ça ressemble un barbecue romantique.

JLo a immédiatement répondu au geste de son mari par un tendre baiser au pied de la table malgré le fait qu’ils aient remarqué la présence des caméras.

Sur les photos publiées par le Daily Mail, on peut voir que la protagoniste de «Marry Me» a montré son grand style pour s’habiller, tout comme elle l’a fait lors de ses dernières vacances en famille.

A cette occasion, la star de 53 ans portait une longue robe bordée de dentelle ivoire, ainsi qu’un chapeau de la même couleur. Des chaussures hautes à plateforme aux couleurs neutres, parfaites pour l’occasion, de petits accessoires dorés et un petit sac beige.

De son côté, Ben Affleck a opté pour un look décontracté avec une chemise blanche, un pantalon ivoire et des tennis blanches. Une fois de plus il a voulu garder ses propres souvenirs de ce voyage de noces avec JLo et a sorti son appareil photo pour capturer les plus belles poses de sa femme bien-aimée.

La réconciliation de Jennifer Lopez et Ben Affleck qui s’est produite l’année dernière a été un exemple clair que parfois les secondes chances peuvent être meilleures.

Tous deux ont montré que cette fois ils veulent que leur relation fonctionne, impliquant leurs jeunes enfants, qui vivent déjà ensemble en bons frères.