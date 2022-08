Meghan Markle : la duchesse de Sussex confirme qu’elle reviendra très bientôt sur Instagram

Le personnel royal a souffert d’une série de problèmes de santé, pour garder les mensonges du prince Charles devant Diana.

Le mariage de Lady Di et du prince Charles a été l’un des plus controversés de la royauté britannique, et au fil du temps, quelques détails sur la façon dont l’héritier du trône a trompé Diana Spencer avec Camila Parker, car l’astuce a récemment révélé

C’est le journaliste Andrew Morton qui a détaillé que le prince Charles avait une astuce simple mais cruelle pour faire croire à la princesse Diana qu’elle était chez elle alors qu’en fait elle voyait Camilla Parker, mais comment a-t-elle fait ? À venir, nous vous disons.

L’auteur de la biographie royale a déclaré qu’il ressentait encore un «frisson» lorsqu’il se souvenait des choses que Diana lui avait dites honnêtement dans une série d’entretiens secrets.

«Le prince Charles enregistrerait une cassette de l’émission télévisée et la rendrait à l’aide d’un stylo, afin de simuler qu’il l’écoutait chez lui la nuit pour lui faire croire qu’il était chez lui, alors qu’en réalité une Ford L’escorte l’avait conduit à 20 kilomètres de là pour rencontrer Camilla», a déclaré Morton.

Elle a également ajouté qu’à cette époque, tout le monde croyait encore que c’était le mariage parfait : le beau prince et sa belle jeune mariée.

Mais rien n’est plus loin de la vérité : «ça me donne quand même ‘les cheveux sur la tête’, c’est quand elle a dit qu’elle voulait aller à Paris un week-end pour marcher sur le trottoir et ne pas être suivie ni reconnue.»

Rappelons que Morton a publié la biographie de Diana en 1992, pour laquelle il a été condamné par l’archevêque de Cantorbéry et a fait face à tant de critiques qu’un député a suggéré qu’il soit banni à la tour de Londres.

Mais il défend que son écriture décrit parfaitement la vie de la princesse, et bien qu’il écarte les théories du complot sur sa mort, il ajoute qu’«absolument» elle a été conspirée en général.

«Diana se sentait impuissante, prisonnière du palais. Elle avait l’impression de vivre un mensonge. Et tout le monde vivait ce mensonge, du garde du corps au majordome en passant par le jardinier. Cela affectait la santé des gens. Les membres du personnel royal dont ils souffraient toutes sortes de problèmes d’estomac dus au stress de devoir mentir à la princesse. Lorsque Diana s’est plainte de la relation et a éveillé ses soupçons, les amis de Carlos lui ont dit: ‘Ne sois pas si bête, ce ne sont que des amis’»

Morton a obtenu les conversations privées avec Diana par l’intermédiaire de son ami de toujours, le Dr James Colthurst.

«Je me sens très, très honorée d’avoir été invitée à écrire le livre et je suis fière de l’avoir aidée à exprimer ses sentiments et à parler de sa vie comme elle l’a fait. Elle était ravie que des millions de personnes la comprennent mieux et que c’est un héritage qui perdure. Je suis toujours impressionné par son courage de faire ce qu’il a fait parce que, malgré la façon tragique dont son histoire s’est terminée, il a finalement pu vivre sa vérité.