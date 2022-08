Nabilla : la star et son fils Milann évitent une tragédie de peu !

Alors que la rentrée des classes approche, Nabilla a partagé les préparatifs de ce grand jour avec ses réseaux sociaux et le pire a été évité… ce dimanche 28 août, alors qu’il demandait à sa mère de fermer les yeux avant qu’il ne lui montre sa lunch box, le petit Milann a failli frapper l’influenceuse par accident.

«Ouh ! Wow» s’est écriée Nabilla. Un drame évité de peu que la star a partagé sur sa Story Instagram. «C’est ta lunch box, tu en as deux?» a ensuite demandé l’ancienne star des Anges.

Plus que peur que de mal, heureusement, puisque la belle brune a pu continuer les préparatifs de la rentrée sans problèmes. «Demain, c’est la rentrée les gars, on est tous en panique à la maison» a-t-elle lancé à ses abonnés.

Par ailleurs, Nabilla a récemment confié à ses abonnés que son petit Leyann avait, selon elle, enfin dit le mot «maman».

De sortie avec Thomas pour les fournitures scolaires de leur petit Milann il y a quelques jours, la star est apparue affolée, révélant qu’elle avait encore beaucoup de matériel à acheter pour compléter le sac d’école de son petit garçon.

«Il me manque tout!» s’est-elle écriée. Thomas a rétorqué : «On dirait que Milann a quinze ans et qu’il rentre en 3e».

Nabilla est ensuite rentrée chez elle avec sa petite famille et a publié une vidéo de son petit Leyann dans laquelle on peut entendre sa mère lancer «Oh mon dieu que tu es mignon». Et bien que le petit garçon ne faisait que babiller, la belle brune a ajouté avec enthousiasme «Il a dit maman!». Un espoir un peu précoce mais qui ne devrait plus tarder a devenir réalité !