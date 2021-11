Au Barça, Lionel Messi dépasse Dani Alves dans ce record

Dans l’histoire du football catalan, Lionel Messi a surclassé Dani Alves en jouant le plus de matchs.

Dani Alves est devenu un nouveau joueur du FC Barcelone hier jusqu’en juin 2022, sans exclure qu’il pourrait jouer une saison de plus en fonction de ses performances. A 38 ans, et après cinq ans d’absence de l’équipe du Barça, la formation brésilienne revient au Camp Nou à la demande expresse du nouvel entraîneur, Xavi Hernández , avec qui il a partagé un vestiaire lors de la plus glorieuse étape du club.

En attendant de voir quelles performances il peut offrir – l’été dernier il est devenu champion olympique avec le Brésil et en septembre il a mis fin à son contrat avec Sao Paulo pour cause de défaut de paiement – Alves peut se vanter d’être le joueur actif avec le plus de titres de l’histoire dans le monde du football : 46 trophées .

Mais Alves n’est pas seulement l’histoire du football, mais aussi du Barça . En fait, la nouvelle équipe barcelonaise a l’honneur d’être le deuxième étranger à avoir porté le plus souvent le maillot du Barça. Seul Leo Messi , qui détient également le record du footballeur de l’histoire du club avec le plus de matchs (778), surpasse Dani Alves , venu en jouer 391 au cours des huit saisons qu’il a passées au Camp Nou lors de sa première étape (2008 -16).

Actuellement, Alves est classé 17e sur la liste des joueurs avec le plus de matchs . Devant, avec 396, il a son nouveau coéquipier Jordi Alba , et après sa signature il pourrait dépasser plusieurs joueurs comme Asensi (397), Alexanco (400), Rifé (402), Segarra (404) ou Zubizarreta (410).