Après avoir remporté la Ligue des champions, où Benzema passe ses vacances et la fortune que coûte sa luxueuse chemise

Tout semble indiquer que la relation de plus de deux ans entre le mannequin et la star de la NBA est toujours meilleure que jamais.

Kendall Jenner et Devin Booker ont été vus ce week-end à la Soho House de Malibu, en Californie, au milieu de fortes rumeurs de rupture.

Dans les images filtrées par Page Six, vous pouvez voir le mannequin de 26 ans et la star de la NBA passer du temps ensemble, souriants et très amoureux.

Pour cette sortie, Jenner et Booker portaient un look estival décontracté. Elle a opté pour une chemise blanche sans manches qu’elle a accessoirisée d’une chemise à manches longues de la même couleur. Pantalon beige et lunettes noires.

Pendant ce temps, le basketteur portait une grande chemise blanche et une chaîne en or et leurs lunettes de soleil respectives.

Les photos du couple sont rendues publiques quelques heures après que Kendall Jenner a posté une image sur son compte Instagram dans laquelle elle apparaît complètement nue en train de bronzer sur un transat et son copain a réagi avec un «like».

Kendall Jenner a-t-elle rompu avec Devin Booker ?

La semaine dernière, il est apparu que les différences entre Kendall et le basketteur avaient commencé il y a quelques semaines, après le mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker, en Italie, selon le site E! News.

«Ils ont passé un bon moment ensemble en Italie, mais une fois de retour, ils ont commencé à se sentir comme s’ils n’étaient pas alignés, ils ont réalisé qu’ils avaient des modes de vie très différents», a expliqué l’initié.

Apparemment, c’était le mannequin qui avait demandé à Devin de s’éloigner pendant un certain temps, bien que les deux aient continué à communiquer, car leur relation avait été dans les meilleurs termes.

Kendall et Devin Booker ont commencé leur cour lorsque la pandémie de covid-19 a commencé. Ils sont devenus amis grâce à des personnes en commun et ont officialisé leur relation en juin de la même année.

Puisqu’ils ont toujours essayé de garder leur cour privée et de ne partager que des détails minimes des moments qu’ils vivent en couple avec leurs abonnés du réseau.