Affaire Pogba : «C’est tout ce que je sais», Mathias Pogba lâche une réponse fracassante

A désormais moins d’un mois et demi du coup d’envoi de la Coupe du monde, les nouvelles sont mauvaises concernant l’un des cadres de l’équipe de France.

J-40 avant le premier match de la Coupe du monde. Les Bleus lanceront quant à eux leur mondial qatari le 22 novembre et l’état des troupes tricolores inquiète toujours autant.

Plusieurs titulaires des champions du monde en titre sont toujours à l’infirmerie à l’instar de Paul Pogba, Presnel Kimpembe ou Lucas Hernandez. Et les nouvelles ne sont pas plus rassurantes concernant N’Golo Kanté, absent depuis désormais près de deux mois.

Alors que son retour était attendu pour le choc de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions face au Milan AC, l’ancien Caennais est toujours sur le flanc. Le natif de Suresnes n’a pas pu participer à l’entraînement des Blues ce lundi et Graham Potter, l’entraîneur londonien, ne s’est pas montré rassurant.

«N’Golo a eu une réaction lors d’un entraînement, donc on attend plus d’informations là-dessus, a confié le technicien anglais en conférence de presse. Ce n’est évidemment pas idéal. C’est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera.»

«La convalescence de Kanté est gérée de façon très prudente après sa blessure aux ischios-jambiers en août», avait au préalable indiqué le club sur son site internet. Touché aux ischio-jambiers cet été, N’Golo Kanté n’a plus joué depuis le 14 août et le match nul concédé par Chelsea face à Tottenham (2-2), lors de la 2e journée de Premier League.