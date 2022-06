Invité récemment à l’émission «Accusé levez vous» diffusée sur la radio Trace Côte d’Ivoire, Bb Sans os, ex danseur de feu DJ Arafat, s’est prononcé sur ses rapports avec Carmen Sama, la veuve de son ancien patron.

Lire aussi : Affaire Dubai Porta Potty : «Moi je mange ca**, mais…», Emma Lohoues prend une décision

Bb Sans Os a clairement fait savoir que Carmen Sama, la mère de la petite Rafna Houon ne répond plus à ses messages.

«Carmen Sama, que Dieu continue de toujours la bénir, mais dans la vie, pendant que tu es en train de monter un arbre et que les gens t’applaudissent, c’est doux, mais quand tu vas te louper et tomber, ce sont les mêmes personnes qui t’applaudissaient qui vont te regarder tomber… Donc il faut savoir tomber», a indiqué Bb sans os.

Puis d’ajouter : «Je fais partie de la vie de Carmen Sama avant qu’elle ne connaisse mon frère. Je mangeais, j’étais gros, c’est nous qui lui avons ouvert nos bras et notre cœur, et puis elle est rentrée dans la vie de Dj Arafat.

Aujourd’hui j’écris à Carmen Sama, elle me marque vu. Je lui ai éécrit plusieurs fois, elle me marque vu. Pourtant, elle a eu besoin de moi pour l’ouverture du magasin de sa fille. Carmen Sama, on va se croiser dans un événement, c’est toi qui va venir montrer que tu es milliardaire.

Tu jettes 3 millions, 2 millions sur les gens( …) mais jamais elle ne va m’envoyer un simple message. Je lui ai écrit, je lui ai dit je veux pas son argent, je veux qu’on parle, mais jusqu’aujourd’hui, elle me marque vu’», a-t-il dénoncé.