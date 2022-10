Surprise, Gérard Piqué se rend chez Shakira : voici ce que les deux se sont dits

Alors que Gerard Piqué et Shakira poursuivent leur procès en séparation et se battent pour la garde de leurs enfants, le footballeur barcelonais s’est rendu chez la Colombienne.

Lors de la visite de Piqué, la chanteuse de Barranquilla était également avec ses enfants. Le joueur est arrivé dans sa Porsche, essayant d’éviter les journalistes qui montaient la garde à l’entrée de la maison. Gerard Piqué a tenté par tous les moyens d’éviter la presse et est entré par le garage de la maison, à côté de la maison principale et de la maison d’amis, occupée par la famille de Shakira.

Le footballeur n’a pas voulu faire de déclaration et sa visite s’est limitée à récupérer ses enfants. À noter que c’est la première fois qu’il apparaît dans ce qui a été sa maison lors de sa relation avec Shakira depuis leur séparation. Comme on a pu le voir, Gérard n’est resté que 10 minutes à l’intérieur de la maison et est parti sans dire un mot à la presse. La priorité des deux est leur progéniture et leur bien-être en cette période difficile .