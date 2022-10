Guardiola balance enfin le morceau : «Il est seul qui peut s’asseoir à la table de Lionel Messi…»

Antoine Griezmann a une histoire de plus d’une décennie en compétition dans l’élite du football mondial, il a donc rencontré des milieux de terrain historiques très spéciaux tels que Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Toni Kroos ou Luka Modric. Cependant, mis au défi par son plus grand rival, il fait un choix inattendu.

Juste avant de rejoindre le FC Barcelone, le champion du monde a joué dans une dynamique avec la chaîne Oh My Goal dans laquelle ils lui ont demandé de mentionner le meilleur footballeur qu’il avait affronté jusque-là dans sa carrière. Et au lieu d’aller avec un attaquant, il a fini par nommer Frenkie de Jong.

Antoine, qui cherche actuellement à revenir à sa meilleure version avec l’Atlético de Madrid, a déclaré qu’il n’avait pas passé un bon moment lorsqu’il a tenté de mettre la pression sur l’ancien joueur de l’Ajax.

«Le meilleur footballeur que j’ai jamais affronté ? Je dirais (Frenkie) de Jong. Parce que j’ai essayé de lui mettre la pression et je n’ai jamais réussi», a conclu l’attaquant français, dans une vidéo (2019) publiée sur la chaîne Soccer Stores-Oh My Goal.

Fait intéressant, quelques mois après avoir dit cela, Griezmann est devenu le coéquipier de Frenkie au FC Barcelone. Après l’avoir subi en tant qu’adversaire, il a pu en profiter, bien que dans une période très difficile pour les Catalans, dans la même équipe. Tours de football.