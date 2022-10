Thibaut Courtois lâche le morceau : «J’ai joué contre Messi, Cristiano et Neymar mais le meilleur…»

Après une carrière de plus d’une décennie dans l’élite, nul doute que Thibaut Courtois a affronté certains des meilleurs attaquants de ces derniers temps. Sûrement pour cette raison, lorsqu’on lui a demandé le nom du meilleur attaquant qu’il ait eu comme adversaire, il n’a pas pu faire un seul choix.

Depuis quelques temps déjà, dans l’exercice The Best Of (2018) organisé par le média officiel de la FIFA, l’actuel gardien du Real Madrid a fini par mettre en avant Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Antoine Griezmann comme les adversaires les plus marquants contre qui s’est retrouvé au niveau maximum.

«Le meilleur attaquant que j’ai jamais affronté ? C’est difficile à dire. J’ai affronté Ibrahimovic, (Cristiano) Ronaldo, Messi, Griezmann… Je pense que ce sont tous des attaquants de haut niveau», a souligné l’international belge, dans des propos recueillis sur la chaîne officielle de la FIFA.