Sadio Mané sur son penalty manqué : «Edouard Mendy me connaît très bien. J’ai voulu le…»

Lors de la séance décisive, Sadio Mané a buté sur son compatriote sénégalais Édouard Mendy. L’attaquant des Reds est revenu sur son tir au but arrêté par Mendy ce samedi 14 mai 2022 en finale de FA Cup.

Interrogé par beIN Sports à l’issue de la rencontre, Sadio Mané à révélé ce qui n’a pas marché sur le penalty manqué face à son coéquipier en sélection, Edouard Mendy.

«C’était très très difficile ! Edouard me connaît très bien. J’ai voulu le piégé mais il a été plus malin. Je connais tellement son côté faible et j’ai essayé d’envoyer le ballon là bas. Il m’attendais au côté gauche», a déclaré Mané.

Après avoir déjà gagné la Coupe de la Ligue aux dépens des Blues de cette façon, Liverpool a décroché la FA Cup ce samedi en battant à nouveau Chelsea aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.).

Le rêve d’un incroyable quadruplé est toujours possible pour les Reds, qui ont perdu Mohamed Salah sur blessure.