Thibaut Courtois a révélé son secret pour devenir l’un des meilleurs gardiens de but du monde

En plus d’avoir une génétique privilégiée, Thibaut Courtois a toujours été très discipliné dans sa formation.

Thibaut Courtois est considéré par de nombreux fans comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde et cela est largement dû à ses qualités physiques exceptionnelles et à son niveau de discipline strict. Cependant, le Belge a également une formation secrète qui l’aide à améliorer ses compétences.

Thibaut est né en 1992 à Brée, une ville située dans la province du Limbourg en Belgique. Dès son plus jeune âge, lui et son frère ont été liés au sport, car leurs parents étaient des joueurs professionnels de volley-ball, un sport qui serait la clé du développement de leurs habiletés.

Bien que Thibaut Courtois ait un talent remarquable pour le volleyball, son rêve a toujours été de devenir gardien de but professionnel. Ses parents et ses entraîneurs ont donc mis à sa disposition divers outils pour l’aider à développer ses réflexes et son habileté.

La clé de la formation du gardien de but du Real Madrid était le beach-volley, car apprendre à se déplacer rapidement dans le sable lui a donné l’agilité nécessaire pour contrôler sa hauteur de 2 mètres, car les athlètes de sa stature éprouvent certaines difficultés lorsqu’il s’agit de faire vite et des mouvements précis.

Thibaut Courtois et son respect pour l’héritage d’Iker Casillas

«Ce n’est pas facile d’être gardien du Real Madrid parce qu’il y a la pression pour tout arrêter. Aussi à cause des gardiens qui étaient là avant», a commenté Thibaut lors d’une interview qu’il a accordée à Real Madrid TV, dans laquelle il a avoué que, comme tous les gardiens de but de sa génération, éprouve une grande admiration pour Iker Casillas.

Thibaut Courtois se sent identifié par le Real Madrid et aimerait être dans l’institution pendant plusieurs années, malgré la pression que cela implique. «Des miracles sont attendus de toute l’équipe, notamment au Bernabéu, où la pression de gagner et de bien se faire sentir.»