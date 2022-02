Rihanna : «Je sentais que je ne rentrais pas dans le moule…», révèle la chanteuse

Rihanna a admis que par le passé il lui arrivait de se sentir mal à l’aise quand elle devait s’acheter de la lingerie.

La chanteuse barbadienne, qui attend son premier enfant avec ASAP Rocky, souhaite par le biais de sa marque Savage X Fenty que les gens se sentent plus «confiants».

La chanteuse et entrepreneuse a déclaré à Refinery29 : «L’idée globale de mes boutiques est de faire en sorte que les femmes et les hommes se sentent représentés tout en sortant plus confiants après leurs achats.»

Elle a ajouté : «Je sais ce que c’est d’être cliente dans un magasin et d’acheter de la lingerie. Je sentais que je ne rentrais pas dans le moule. Cependant, avec Savage X Fenty, c’est beaucoup plus inclusif et je souhaite continuer dans cette direction.»

La femme d’affaires a choisi ses mannequins en prenant de vraies personnes, ce qui lui a permis d’avoir une variété de corps différents.

Elle a expliqué : «Vous savez, on a choisi les mannequins en prenant de vraies personnes. Je voulais être sûre d’inclure le plus de formes de corps que possible car on ne voit pas de femme ou d’homme un peu trapus sous cet aspect.