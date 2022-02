Jennifer Lopez célèbre les 14 ans de ses jumeaux : «On dit que c’est un moment…» (vidéo)

Mardi dernier, Jennifer Lopez a tenu à célébrer le quatorzième anniversaire d’Emme et Max, ses jumeaux, à travers une adorable vidéo postée sur Instagram. Et, surprise pour les fans, on y découvre plusieurs moments intimes.

«Je souhaite le plus heureux des anniversaires à mes deux petites noix de coco #MaxetLulu. Vous m’avez enseigné le véritable sens de la vie et m’avez changée pour toujours de la plus extraordinaire des manières…

Je vous suis si reconnaissante !!!! J’espère juste pouvoir vous rendre la moitié de ce que vous m’avez apporté dans ma vie», a écrit la star en légende de cette séquence nostalgie qui rassemble des dizaines d’images des deux enfants de leur naissance à aujourd’hui.

On peut aussi y entendre la voix de la chanteuse aborder le sujet de la parentalité lors de plusieurs interviews données au fil des années.

Un moment unique

«Aujourd’hui est un jour très spécial… C’est le 22/2/22… On dit que c’est un moment unique pour l’humanité… Ce jour ouvre les portes vers un futur plus durable, épanouissant et aligné. Un jour pour aller de l’avant et arrêter de regarder dans le passé. Une renaissance», a continué Jennifer Lopez, visiblement adepte de la symbolique des chiffres, la date de mardi dernier formant un palindrome.

Et de conclure : «Ça ne fait aucun doute pour moi parce que ce jour, depuis 14 ans, a toujours symbolisé le premier jour du reste de ma vie. Max et Lulu, je vous aimerai pour toujours et à jamais.»