Laeticia Hallyday : la réaction de la jeune femme sur la guerre en Ukraine

Au milieu de l’invasion russe en cours de l’Ukraine, Angelina Jolie dit qu’elle et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés feront tout leur possible» pour protéger «les droits humains des personnes déplacées» par le conflit.

«Comme beaucoup d’entre vous, je prie pour le peuple ukrainien», a écrit Angelina Jolie au début de la déclaration qu’elle a publiée sur Instagram jeudi (24 février).

Angelina, 46 ans, a déclaré qu’en tant qu’envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, son objectif «avec mes collègues du HCR est que tout soit fait pour assurer la protection et les droits humains fondamentaux des personnes déplacées et des réfugiés» dans la région. Nous avons déjà vu des rapports faisant état de victimes et de personnes commençant à fuir leurs maisons pour chercher la sécurité.»

«Il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer», a ajouté Jolie, «mais l’importance de ce moment – pour le peuple ukrainien et pour l’état de droit international – ne peut être surestimée».

L’actrice et militante a également partagé un lien vers la déclaration du HCR sur l’invasion russe. «Nous sommes gravement préoccupés par la détérioration rapide de la situation et l’action militaire en cours en Ukraine», a écrit Filippo Grandi du HCR.

«Les conséquences humanitaires sur les populations civiles seront dévastatrices. Il n’y a pas de gagnants dans la guerre, mais d’innombrables vies seront déchirées.

Le HCR a déclaré qu’il travaillait avec les autorités, l’ONU et d’autres partenaires pour fournir «une assistance humanitaire chaque fois que cela est nécessaire et possible», et qu’ils ont «renforcé nos opérations et nos capacités en Ukraine et dans les pays voisins».

L’attaque russe contre l’Ukraine a été condamnée dans le monde entier, y compris en Russie. Des milliers de manifestants anti-guerre se sont rassemblés dans la rue principale de Saint-Pétersbourg, selon Al Jazeera. Des centaines de manifestants ont été arrêtés par les autorités russes.

Le président Joe Biden a condamné l’attaque du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine, affirmant que l’armée russe avait lancé «un assaut brutal contre le peuple ukrainien sans provocation, sans justification, sans nécessité. C’est une attaque préméditée.»

Biden a déclaré qu’il imposait de nouvelles sanctions économiques à la Russie pour cet acte d’agression. «Le peuple ukrainien a connu 30 ans d’indépendance, et il a montré à plusieurs reprises qu’il ne tolérera personne qui essaie de faire reculer son pays», a déclaré Biden. «Maintenant, le monde entier voit clairement ce que [Poutine] et ses alliés du Kremlin sont vraiment.»