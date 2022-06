PSG : la demande osée de Mauricio Pochettino avant son départ !

La France apparaît plus que jamais comme l’équipe la mieux placée pour remporter la Coupe du monde au Qatar. C’est tout du moins l’avis des algorithmes d’un simulateur…

Les hommes de Didier Deschamps font face à un défi de taille: devenir la troisième équipe de l’histoire à conserver son titre de championne du monde. Un exploit qui n’a plus été réalisé depuis 1962 et le sacre du Brésil au Chili, quatre ans après la première étoile décrochée en Suède en 1958. Depuis, le tenant du titre a toujours échoué dans sa quête de doublé.

Pire, depuis 1998, si ce n’est le Brésil, aucune équipe championne du monde en titre n’est même parvenue à passer l’écueil du premier tour. La mission des Bleus s’annonce donc compliquée au Qatar. Pourtant, à en croire les algorithmes d’un simulateur sollicité par The Analyst, la France est bien la principale favorite à sa succession.

Le simulateur a dressé plus de 1000 tableaux différents et les Bleus soulèvent le trophée, le 18 décembre prochain, dans 17,93% des cas. La France devance le Brésil, qui suit avec 15,73% de chances de victoire, et l’Espagne (11,53%).

L’Angleterre, qui n’a plus été sacré depuis 1966, reste au pied du podium avec 8,03% et la Belgique complète le podium avec 7,90%. Suivent les Pays-Bas (7,70%) et l’Allemagne (7,21%) tandis que l’Argentine n’apparait qu’au 8e rang avec 6,45% de chances de sacre.