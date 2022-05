Pourquoi Sidiki Diabaté a 4 doigts au lieu de 5 ? : voici sa triste réponse !

Critiqué d’avoir vendu son doigt pour devenir célèbre, Sidiki Diabaté a finalement répondu à ses détracteurs. Selon les propos de la star de la musique malienne, il a perdu un de ses doigts à cause d’un incident qui s’est produit pendant son enfance.

Lors de son passage sur Live Tv dans l’émission Life Week-end diffusée ce vendredi 13 mai 2022, Sidiki Diabaté a dévoilé les raisons de l’absence de l’auriculaire droit.

Il raconte : «Mon père aime beaucoup les voitures. Il en avait plus d’une vingtaine. Il a acheté une Mercedes et il avait un chauffeur qui s’appelait Madouni. Chaque jour que Dieu fait, c’est lui qui était chargé de faire l’entretien de toutes les voitures. J’avais à l’époque 8 ou 9 ans.

Il avait levé le capot du véhicule. Quand on est à l’intérieur du véhicule, lorsque le capot est levé, on ne voit pas celui qui est devant. Donc pendant que Madouni était dans le véhicule, je suis venu et j’avais la main sur une courroie. Et il a démarré la voiture sans savoir que j’étais là. C’est ce qui a coupé mon doigt», a-t-il confié pour siffler la fin des critiques sur sa personne.