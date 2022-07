Officiel : l’ivoirien Serge Aurier quitte Villarreal

Annoncé sur le départ comme Sadio Mané, l’attaquant égyptien Mohamed Salah restera en Angleterre. Ce vendredi 1er juillet 2022, le joueur a officialisé sa prolongation.

À en croire les informations de l’expert des transferts Fabrizio Romano, Mohamed Salah a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2025 avec Liverpool, contrat de trois ans qui est déjà confirmé.

«Je me sens bien et excité de gagner tous les trophées avec le club. C’est un jour heureux pour tout le monde. Enfin tout est fait», a dit Mo Salah.

Mohamed Salah signs new deal until June 2025 with Liverpool, three year contract confirmed. 🚨🔴 #LFC

“I feel great and excited to win all the trophies with the club. It’s a happy day for everyone. Finally everything is done”, Mo Salah says.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022