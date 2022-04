Manchester City : «Le penalty de Karim Benzema est…», Bernardo Silva

Comme l’a fait Karim Benzema, Vinicius a fait appel au rôle des supporters du Real Madrid, le 4 mai, pour tenter de renverser la vapeur récoltée ce mardi lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions face à Manchester City (4-3).

L’attaquant brésilien a fait l’éloge de Manchester City, mais était convaincu qu’il pouvait renverser la vapeur au Santiago Bernabéu : «Nous ne pouvons pas nous réjouir de la défaite, mais ce n’est que la première mi -temps et les supporters ont été décisifs dans toutes les confrontations. C’est très difficile de jouer contre une si bonne équipe avec un si bon entraîneur.»

Vinicius a reconnu que l’équipe de Pep Guardiola lui avait donné du fil à retordre : «Contre City, il faut tenir bon. On ne peut pas encaisser de buts si vite qu’ils nous laissent en remorque contre de si bonnes équipes.

Tous les supporters sont satisfaits du match. car il y a eu beaucoup de buts et la mentalité est très élevée. Je pense que nous avons des choses à améliorer pour être en finale et nous pouvons le faire.»

Le Brésilien a expliqué que le but lui a permis de se débarrasser de l’épine de l’erreur défensive commise quelques instants avant qui a coûté le 3-1 et la colère de son entraîneur, Carlo Ancelotti : «J’avais échoué avant dans la pression et une minute plus tard j’ai a pu marquer le but.»

Vinicius a fini par demander le Ballon d’Or pour son coéquipier Karim Benzema : «Il n’y a pas de mots pour définir ce que joue Karim. C’est mon frère. Il joue toujours avec la plus grande confiance. J’espère que nous pourrons gagner la Liga et la Ligue des champions et il peut gagner le Ballon d’Or».