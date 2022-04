Cafu avoue enfin la vérité : «J’ai joué contre Cristiano, Ronaldinho et Messi mais…»

Patrice Evra, légende de Manchester United, a raconté son enfance. Dans une interview accordée à BBC, il a raconté l’enfance difficile qu’il a eue, principalement en raison des problèmes financiers rencontrés par sa famille.

Au cours de sa carrière, le Français a joué pour de grandes équipes telles que Nice, West Ham, Monaco, la Juventus, entre autres, mais sans aucun doute, son étape la plus emblématique a été à Manchester United, une équipe dont il a fait partie de 2006 à 2014.

Il a partagé le vestiaire avec une grande génération de joueurs, qui, sous la direction technique d’ Alex Ferguson, a réussi à devenir la meilleure équipe du monde, avec des stars comme Rooney, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand et Scholes.

Au total, il a disputé près de 400 matchs pour United et remporté 14 titres, dont un en Ligue des champions et cinq titres en Premier League.

Il a pris sa retraite du football en 2019. Bien qu’il soit l’un des joueurs français les plus remarquables du siècle, sa vie avant le football n’a pas été facile.

«J’ai vendu de la drogue et j’ai mendié. Parfois, au milieu de la nuit, quand les Big Mac froids étaient jetés, nous allions les chercher à la benne à ordures. Mendier devant le magasin était normal. Après le départ de mon père, tout était dans le chaos», a déclaré Evra.

Grâce au football, la situation du Français s’est améliorée. Sa première expérience hors de France remonte à 1999 lorsqu’il signe au Calcio Monza.

«Le football m’a sauvé. Quand j’avais 17 ans, j’ai voyagé en Italie. J’ai appelé ma mère et lui ai dit :” C’est le paradis, les gens nous servent à manger et nous avons deux fourchettes d’un côté et deux couteaux de l’autre. C’est mon meilleur souvenir», a-t- il déclaré