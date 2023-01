La peur de Gerard Piqué après la confirmation de Shakira

Après une séparation conflictuelle entre Gerard Piqué et Shakira , il semblerait que les esprits se soient calmés et que la paix entre l’ancien couple serait arrivée. C’est pourquoi les deux continuent leur vie après la rupture.

Pourtant, dans les dernières heures, le chanteuse Colombienne, qui aurait été vexé par une attitude de l’ancien défenseur, a annoncé une nouvelle qui a rapidement fait le tour du monde. C’est pourquoi Gerard Piqué serait inquiet de voir ce qui va se passer, compte tenu de ce qui s’est passé dans les versions précédentes.

C’est que Shakira a annoncé sa collaboration avec Bizarrap, le célèbre disc-jockey argentin, avec qui elle lancera ce mercredi la BZRP Music Session 53, où il pourrait y avoir un nouveau message caché pour Gerard Piqué, comme cela s’est produit dans sa dernière sortie : Monotonía.

De cette façon, l’ancien défenseur de Barcelone serait impatient de savoir ce que dit Shakira dans sa prochaine chanson, que le monde entier attend depuis que la chanteuse colombienne et Bizarrap l’ont annoncé ce mardi. Bien que la relation semble un peu plus calme, il y a eu quelques problèmes ces derniers jours.

C’est que le couple a eu une séparation très conflictuelle, qui a duré longtemps. Ceci après des soupçons d’infidélité de la part de l’ancien joueur envers Shakira, qui ont conduit à un conflit judiciaire non seulement pour la possession de leurs enfants, mais pour la décision des avoirs.

Les parents de Piqué critiquent Shakira

Après avoir convenu avec les avocats de Shakira et Piqué que les enfants du couple déménageraient aux États-Unis avec leur mère dans le manoir de Miami, les parents de l’ancien joueur ont très durement critiqué la chanteuse Colombienne, puisque les parents de Piqué ne l’ont pas fait. pu voir les enfants si souvent.

C’est pourquoi ils auraient demandé aux avocats de prendre à nouveau une décision afin que les enfants ne soient pas si éloignés. La négociation entre les avocats de Shakira et Piqué a duré plus de douze heures, où cette décision a finalement été prise, en plus de continuer à avancer dans le partage des biens.