Karim Benzema : la conversation WhatsApp qui montre qu’il savait qu’il entrerait dans l’histoire…

Karim Benzema n’a jamais cessé d’y croire. Il y croyait après la contre-performance du Real Madrid à Paris, il croyait en la préparation du match retour et il y croyait lors du dernier match, même quand le déficit était de deux buts.

La façon dont il est sorti pour concourir soutient parfaitement ce que nous avons écrit, mais aussi les conversations qu’il a eues avec ses amis. Pour preuve, il suffit de voir -et de traduire- l’entretien qu’il a eu avec le rappeur français Niska avant le chapitre II de la rencontre.

Dans le chat WhatsApp, vous pouvez voir que KB9 a écrit des phrases pleines de confiance. Il en était si sûr qu’il a annoncé que le PSG aurait le trac au Santiago Bernabéu et qu’il livrerait une performance historique.

«Ils vont se chier.» «Ils ne vont rien faire du tout.» «C’est mon histoire».

Peut-être que beaucoup voient cela comme quelque chose de «normal» (vous savez, parce que je ne peux pas dire qu’ils vont perdre). Ce qui est impressionnant dans le cas de Benzema, c’est que sa confiance ne s’est pas estompée même lorsque le PSG menait 0-2 au total, étant considérablement supérieur.

Faites attention à ce que Courtois a avoué dans une interview à Real Madrid TV : «Karim m’a dit à la mi-temps : ‘Ne t’inquiète pas, je suis sûr que je vais marquer un but aujourd’hui’. Et rien, il a tiré l’équipe là-haut. Il est allé mettre la pression sur le gardien, c’est comme ça que le premier but est venu. Et puis le deuxième et, surtout, le troisième, qui est un beau but».

«Après le deuxième but, il m’a dit : ‘Dis-leur de continuer à monter, pousse-les, presse avec moi, je vais sortir. Suivez-moi et suivez-moi». Et rien. Souvent, Karim descend et me dit quelque chose. C’est ce qu’il a fait. C’était incroyable que, juste après le 2-1, nous ayons marqué le troisième».

Le foot, un état d’esprit. Karim est arrivé à cet engagement au meilleur moment de sa carrière professionnelle. Bien sûr, je savais que j’avais des monstres comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé devant, mais il n’y a pas de défi qui semble impossible quand on se fait confiance et qu’on se fait confiance.