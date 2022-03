Karim Benzema avoue : «J’ai joué avec Modric, Kroos et Kaka mais….»

Tout au long de sa carrière professionnelle, Karim Benzema a joué avec des milieux de terrain très particuliers tels que Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Kaká, Juninho Pernambucano, Xabi Alonso, Mesut Ozil, Paul Pogba et N’Golo Kanté. Pourtant, il y a bien longtemps, il a révélé le nom d’un autre professeur avec qui il aurait adoré partager une équipe.

Dans une vidéo qu’il a publiée sur sa chaîne YouTube officielle, Benzema a été invité à mentionner le joueur qu’il aurait le plus aimé rencontrer au plus haut niveau. Et en plus de mettre en avant Ronaldo Nazário, la légende madrilène a confirmé que son partenaire de rêve dans la zone de création était toujours Zinedine Zidane.

«Avec quel footballeur (de ceux que tu n’as jamais joué) aurais-tu aimé coïncider ?», lui demandaient-ils (2020), dans son média officiel. Et le quadruple champion de l’UEFA Champions League, qui vient de devenir le troisième meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid, a répondu : «R9 (Ronaldo Nazário) et Zizou (Zinedine Zidane)».

Zidane a pris sa retraite du football juste au moment où Benzema a commencé à être considéré dans l’équipe de France senior.

Il ne pouvait pas l’avoir comme coéquipier pendant son temps de footballeur, mais il l’appréciait en tant qu’entraîneur. Et ensemble, étant joueur-DT, ils ont pratiquement tout gagné dans le plus grand club de la planète.