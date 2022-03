Il avoue : «Les responsables de cette défaite sont Neymar et Lionel Messi parce que…»

Depuis plusieurs années, Jérôme Rothen, qui a été footballeur professionnel et est venu représenter l’équipe de France seniors, travaille comme analyste, animateur et communicant sportif.

L’ancien membre de clubs comme le PSG (il y était entre 2004-2010) et l’AS Monaco a une émission sur RMC Sport. Et dans cet espace, il a tout chargé contre Lionel Messi et Neymar Júnior après l’élimination parisienne aux mains du Real Madrid.

Alors que des millions de personnes parlent de la performance malheureuse de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Presnel Kimpembe, il a blâmé à 100% le 10 du Brésil et le 10 de l’Argentine. Il les a même qualifiés de «mercenaires».

Rothen est très clair sur le fait qu’il ne peut pas discuter de la qualité et de la carrière du septuple vainqueur du Ballon d’Or, mais il pense sincèrement qu’à Paris, le génie de Rosario a été une fraude. Il a détruit Neymar. Il ne voulait même pas mentionner son nom.

Oh! Et pour finir, il a «tiré» contre Leonardo. En raison de la gestion du directeur sportif brésilien, dans laquelle il considère qu’il est impossible de s’identifier à un joueur du PSG, il a déclaré qu’il devrait quitter l’établissement immédiatement.

«Les responsables de cette défaite, pour moi, ce sont Neymar et Messi. Ils doivent prendre leurs responsabilités ! Quand Léonard les recrute et les met à l’étage pour nous…. Ce sont des légendes ! Ils ont un excellent statut et sont payés pour cela ! Qui vas-tu attaquer ? Je ne vais pas attaquer Verratti, Danilo, Paredes ou Mbappé. Je ne blâme pas Mbappe. Il est le seul à avoir été dangereux dans les deux matchs. Je vais après les deux autres, les deux mercenaires.»

«L’autre (Neymar), ça me dérange beaucoup de citer son nom, il a perdu tous les ballons ! Depuis qu’il est revenu, il a été un gâchis! Depuis son arrivée, il a disputé moins de 50% des matchs du PSG. Ensuite, nous allons le trouver en train de trouver des excuses en disant qu’il revenait d’une blessure. Non! Il n’y a pas de temps! C’était hier soir quand tu devais être là, mon ami ! Messi, arrête ! Neymar, arrête !

«Quel joueur représente le mieux le caractère du PSG aujourd’hui ? A quel joueur vous identifiez-vous ? Une fois pour toutes, je veux que ce directeur sportif clarifie la situation ! Il n’y a pas de place pour toi ici ! Pendant des années, c’est une catastrophe.»

Eh bien, maintenant chacun a ses cuves. Mais quand même, avec Messi manquant un penalty et Neymar diminué, le PSG aurait dû se qualifier. Son gros problème était le Real Madrid, qui n’a jamais cessé d’y croire, et comment il s’est effondré défensivement après le premier but de Karim Benzema.