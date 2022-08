Gerard Piqué présente Clara Chia Marti comme sa petite amie à ses parents (photo)

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont accueilli leur deuxième bébé. Le footballeur a raconté combien lui ont coûté les attaques constantes sur ses réseaux sociaux liées à l’infidélité envers la mère de sa fille. Les internautes ne lui pardonnent pas et lui adressent quotidiennement des milliers de commentaires acerbes lui rappelant ses erreurs.

Il y a quelques semaines, il a été rendu public que la femme d’affaires était sur le point de recevoir son deuxième enfant avec le basketteur, provoquant la surprise et l’indignation de ses followers.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont décidé de recourir à une maternité de substitution pour donner un frère à leur fille True.

Selon les informations et à la tranquillité d’esprit de tous, la mondaine et star de la NBA aurait pris sa décision avant que l’on sache qu’il avait imprégné l’une de ses amantes.

Tristan Thompson dit qu’il a changé après être redevenu père

Le 5 août, ils ont révélé que Khloé Kardashian et Tristan Thompson étaient déjà pères pour la deuxième fois. Bien qu’ils n’aient pas encore révélé le nom ou officiellement annoncé la nouvelle, on dit que les parents de True sont déjà en train de conclure un accord légal pour la garde du petit.

Après la naissance de son bébé, Tristan Thompson a posté une photo sur son compte Instagram officiel. Au bas de la photo, il écrit : «Je n’ai jamais changé de camp, je n’ai jamais changé de chemin. Je suis devenu plus sage et j’ai réalisé que nous ne sommes pas faits de la même manière.

Avant ses déclarations sur le changement, les internautes y voyaient le prétexte parfait pour lui rappeler que ce qu’il ne fallait pas changer, ce sont les femmes.

«Oui, et tu passes aussi du temps à changer de mère pour tes enfants», «La seule chose que tu as changée, ce sont les femmes», «Oui, bien sûr, tu ne changes que de lit» et «Tu es toujours la même avec Khloé et tu dis que tu es devenu plus sage. Oui biensur» ont-ils commenté.