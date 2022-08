Luka Modric lâche la vérité : «J’ai vu Zidane, Ronaldinho et Kaka mais le meilleur….»

Les Bennifer sont sur le point de se marier pour un mois et ils sont plus amoureux que jamais.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont pris un vol privé pour New York ce week-endpour célébrer le 50e anniversaire de l’acteur oscarisé

Les jeunes mariés n’ont pas voyagé seuls, d’après les photos divulguées par divers médias, ils sont accompagnés de leurs cinq enfants, Violet, Seraphina, Samuel, Emme et Max.

Pour ce voyage depuis la Californie, JLo a une fois de plus montré son style vestimentaire, portant une paire de hauts, un jean dans sa coupe taille haute préférée, une chemise blanche et son grand sac Gucci. En plus de quelques lunettes de style aviateur et de ses cheveux lâches.

Pendant ce temps, Ben Affleck a opté pour son style casual classique composé d’un jean noir, de tennis, d’une chemise blanche et d’une veste noire ; N’oubliez pas une paire de lunettes noires.

Dans les images divulguées, vous pouvez voir le protagoniste de “Batman” avec un visage abattu, ce qui l’a fait redevenir une tendance sur les réseaux sociaux. Les internautes se moquent de lui pour son expression, car il semble le moins intéressé par la fête.

Une fois débarqués à New York, une vidéo de Ben Affleck avec sa fille Seraphina et Emme Muñiz, autour de l’hôtel où ils séjournent, a fuité sur Instagram.

Jennifer Lopez et Ben Affleck célèbrent un mois de mariage

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dit «oui» le 16 juillet lors d’une cérémonie intime à Las Vegas. À travers sa page officielle, la star de «Marry Me» a partagé la nouvelle avec ses millions de followers, décrivant le moment comme l’un des plus beaux de sa vie.

Après 20 ans, le mariage de Bennifer était possible, après en 2004 en raison du harcèlement médiatique et de l’immaturité, le couple de célébrités a annulé ses fiançailles et a fait sa vie avec d’autres couples.