Edinson Cavani lâche la vérité : «J’ai vu Cristiano, Messi et Pelé mais le meilleur…»

Vanessa Bryant, veuve de Kobe Bryant, est dévastée après avoir appris que des photos de l’accident où son mari et sa fille Gianna ont perdu la vie ont été partagées. Les images ont été prises par un pompier, témoin du moment fatal. Elle n’a pas pu le supporter et a décidé de se lever et de quitter le procès.

Kobe Bryant, la star du basket, est décédé avec sa fille Gianna le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, aux États-Unis. Bien sûr, ce fut un moment très douloureux, surtout pour Vanessa qui l’appelle le pire jour de sa vie.

La veuve du joueur des Lakers, après avoir appris que des images des corps calcinés de son mari et de sa fille étaient partagés entre les sauveteurs, a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée contre le département du shérif du comté de Los Angeles.

Mira Hashmall, avocate de la défense du comté, assure qu’aucune violation des droits constitutionnels n’a été commise contre la famille Bryant car les photographies n’ont pas été rendues publiques.

Au cours du procès, Victor Gutiérrez, un barman du Baja California Bar & Grill, un lieu situé à Norco, en Californie, a servi de témoin des événements.

Ils lui ont demandé s’il reconnaissait le corps de l’athlète dans les images partagées, ce à quoi il a répondu qu’il n’était pas sûr à cause de la couleur du corps brûlé. «Je ne sais pas. Je dirais que ce ne sont que des pièces, elles ont été brûlées», a-t-il déclaré.

Plus tard, ils lui ont posé une question similaire mais concernant Gianna, sa fille. À ce moment-là, la veuve de Kobe Bryant n’a plus pu le supporter, elle a crié, s’est levée et son avocat a demandé la permission de partir.

«Vous n’avez pas à me demander la permission», a déclaré le juge et Vanessa a couru dehors avec ses mains sur son visage en sanglotant. Il ne retournait plus dans la chambre.