Gerard Piqué : même avec Clara Chía, il n’oublie pas Shakira parce que…

Le couple partage souvent des images et des vidéos de leur quotidien sur leurs réseaux sociaux.

Après le moment difficile qu’ils ont vécu avec la mort d’un de leurs jumeaux, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont montré que la famille était leur formidable moteur pour aller de l’avant.

Sur leurs réseaux sociaux, il est courant que le couple partage leurs forums quotidiens, en particulier Georgina, qui tient tous ses fans au courant des activités et des projets familiaux.

Cette fois, c’est Cristiano Ronaldo qui a donné à ses followers un aperçu de l’un des moments qu’ils partagent habituellement en famille. C’est le moment du dîner, au cours duquel il a été possible d’apprécier les aliments qu’ils choisissent pour ce moment important de la journée.

En raison de leur travail, le footballeur et le modèle suivent une alimentation saine et équilibrée dans laquelle les fruits, les légumes et, surtout, beaucoup d’eau ne manquent pas pour rester hydratés, même si de temps en temps ils se soignent et optez pour une pizza ou une glace

Cette semaine, le joueur du Paris Saint-Germain a partagé avec ses fans une photo sur laquelle on le voit finir de dîner avec Georgina et ses enfants Cristiano Jr., les jumeaux Eva et Mateo, Alana Martina et la petite Bella Esmeralda.

Tout le monde est assis autour de la table, avec des dessous de plat en bois, des verres d’eau et un plateau avec quelques bouteilles d’huile d’olive, de vinaigre, d’épices, de sel rose de l’Himalaya, entre autres.

Comme on peut le voir dans leurs assiettes, pour le dessert, ils ont mangé un cocktail de fruits comprenant de l’ananas, de la pastèque et de l’orange.

Autre détail qui a retenu notre attention, les bouteilles de kombucha, la boisson fermentée devenue à la mode chez les célébrités, c’est même la préférée de la reine Letizia.