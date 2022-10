Melinda French Gates laisse éclater la vérité : «J’ai versé de larmes. J’ai quitté Bill Gates parce que…»

Cristiano Ronaldo est très clair sur le fait que Georgina Rodríguez est la femme de sa vie. Cela se répète à plusieurs reprises dans la docu-réalité de Netflix sur l’influenceur, qui connaît un véritable succès après sa sortie.

Dans l’un des chapitres, on voit comment les amis du couple plaisantent avec le mannequin sur un éventuel mariage avec le footballeur de Manchester United, bien qu’elle précise que cela ne dépend pas d’elle.

«Oh non, ça ne dépend pas de moi, en plus je n’ai pas de place pour les bagues, tu te souviens qu’ils m’ont dit qu’il m’avait demandé de l’épouser quand il a montré une nouvelle bague», a-t-elle dit entre deux rires avant de devenir plus sérieux :

«Je me sens très aimé. Je ne pense pas que cela changera beaucoup notre situation. J’ai la chose la plus importante avec Cristiano : l’amour de nos enfants et l’amour de Cris. Ils sont toujours avec la petite blague du mariage ‘pour quand’, à quel moment Jennifer Lopez a-t-elle sorti cette chanson du ring pour quand…»

Cristiano Ronaldo a été interrogé à ce sujet et il n’hésite pas à admettre que tôt ou tard, ils diront «oui, oui» avec Georgina : «Je lui dis toujours que quand il clique avec moi, comme cela s’est produit dans tant de choses en nos vies. Ça peut être dans un mois ou dans six ou dans un an peu importe, ça arrivera à mille pour cent qu’on se marie.

Une famille heureuse qui passe quelques jours en vacances à Dubaï profitant de la pause en Premier League.

Là, Cristiano Ronaldo a offert à Georgina un incroyable cadeau pour son anniversaire, projetant son image sur la façade du Burj Khalifa, le gratte-ciel de 828 mètres qui préside la ville des Émirats arabes unis.