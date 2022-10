Georgina Rodriguez : tous les détails qui pourrait mettre fin à sa relation avec Cristiano Ronaldo

Enfin, nous en apprendrons plus sur la vie de Georgina Rodriguez : le documentaire du partenaire de Cristiano Ronaldo est maintenant disponible sur Netflix, qui racontera l’histoire derrière la femme qui a conquis le footballeur le plus célèbre du monde.

Dans tout le mystère qui entoure Georgina, il y a quelque chose qui a occupé les gros titres de la presse ces derniers mois et qui pourrait être le détail déterminant qui met fin à sa relation avec Cristiano. Pouvez-vous imaginer ce que cela pourrait être? Ici, nous vous disons.

Depuis quelques années, la rumeur court que Georgina Rodríguez n’entretient pas de bonnes relations avec la mère de son petit ami, Cristiano Ronaldo, une situation qui a provoqué une rupture entre les personnes impliquées.

Désormais, on sait que le mannequin ne s’entend pas non plus avec sa propre famille et certains membres de celle-ci se sont prononcés contre elle.

L’oncle de Georgina Rodriguez, Jesús Hernández (le frère de sa mère), a déclaré : «Peut-être a-t-il honte de nous et se considère-t-il meilleur que nous parce que nous ne vivons pas avec le même luxe. Mais je ne lui ai jamais rien demandé. Elle ne nous a appelés qu’une ou deux fois depuis qu’il a appris qu’elle sortait avec Cristiano Ronaldo», a-t-il révélé au Sun.

Pour certains, cette mauvaise relation que l’influenceuse entretient avec ses proches pourrait être un facteur déterminant pour mettre fin à son idylle avec Cristiano Ronaldo, qui se soucie du bien-être de sa famille.

Les problèmes sont si grands entre Georgina et ses proches que son oncle lui fait remarquer que le mannequin ne les a pas prévenus du décès de son père, Jorge Rodríguez ; Jesús Hernández a ajouté qu’il avait une fois recherché Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux pour l’avertir de ce qu’était vraiment Georgina.

«Vous avez la femme la plus diabolique à vos côtés . Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi et je vous le dirai», a-t-il écrit. De plus, la famille de Georgina a indiqué qu’elle ne leur avait pas permis de rencontrer Alana Martina, la première fille qu’elle a eue avec le footballeur portugais.

Qui est Georgina Rodriguez ?

Georgina Rodríguez est originaire de Buenos Aires, en Argentine, bien qu’elle ait passé une grande partie de son enfance en Espagne.

Elle a actuellement 28 ans et est une influenceuse bien connue : ses plus de 29 millions de followers sur Instagram témoignent de son travail de mannequin pour diverses marques de luxe.

Comment Cristiano Ronaldo a-t-il rencontré Georgina Rodriguez ?

Cristiano Ronaldo a confié à Netflix que son histoire d’amour avec Georgina Rodriguez a commencé dans un magasin de la marque Gucci à Madrid à l’été 2016, où il a rencontré l’influenceur, qui travaillait comme manager.

«Ça a été un déclic. Je n’aurais jamais pensé que ça aurait une telle ampleur que de tomber amoureux d’elle, je ne m’y attendais pas, vraiment», a révélé le footballeur portugais.