Gerard Piqué fait une demande au juge après sa séparation avec Shakira

Deux mois après la séparation controversée entre Gerard Piqué et Shakira, après plus d’une décennie de relation et deux enfants en commun, le footballeur sort de son silence par le biais de son équipe juridique.

Le joueur blaugrana a décidé d’envoyer une déclaration aux médias, par l’intermédiaire de ses avocats, dans laquelle il demande le respect de sa famille.

Le Catalan de 35 ans considère que les limites sont dépassées par certains paparazzis, qui le suivent quand il part, même avec ses deux plus jeunes enfants. Il prévient également qu’il intentera une action en justice si tout reste pareil.

«Depuis le 4 juin dernier, Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation par le biais d’une déclaration commune, de nombreuses rumeurs et informations présumées non vérifiées ont été publiées sur le joueur, sa famille et sa vie personnelle et, par conséquent, privée», rappelle ainsi le début du texte avant de conclure.

«Ces rapports et images causent non seulement des dommages à son honneur et à son image, mais aussi une grave atteinte aux droits de ses enfants, dont la sécurité et la protection représentent pour lui sa plus grande préoccupation.

Gérard Piqué a toujours respecté l’activité des médias et leur droit à l’information, et est pleinement conscient du rôle fondamental qu’ils jouent dans notre société.

Cependant, ces dernières semaines, il y a eu des intrusions qui dépassent les limites de la légalité, de sorte que notre client a été obligé de demander des mesures conservatoires d’éloignement et d’intenter une action en justice contre ceux qui modifient leur vie familiale et violent les droits de leurs enfants.

Étant donné que le seul objectif de Gérard Piqué est de garantir leur bien-être et de rétablir leurs droits à la vie privée, sécurité et tranquillité». Piqué à vif, Gérard contre-attaque.