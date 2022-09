Zinedine Zidane balance la vérité : «Je le jure. Le meilleur attaquant français est…»

Ces derniers temps, Mbappé s’est révélé être un véritable coup de coeur, puisque plusieurs femmes lui ont été liées, car, jusqu’à présent, il ne semble pas s’installer. Après avoir été photographié avec l’actrice Emma Smet, le Français pourrait avoir une liaison secrète avec un mannequin de renom qui serait déjà sa petite amie.

Non, il ne s’agit pas du mannequin transgenre Inés Rau, avec qui l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a également été aperçu. A cette occasion, Mbappé était lié à la Belge Rose Bertram, qui a également acquis une certaine renommée pour être l’ex-partenaire du footballeur néerlandais Gregory Van der Wiel.

Contrairement aux deux amours supposées qu’aurait eues Mbappé , avec lesquelles il a été possible de vérifier que le célèbre aurait fréquenté au moins les mêmes lieux, l’histoire qu’a pu vivre avec Bertram est différente, puisque la photographie tant convoitée n’existe pas avec le meilleur buteur de Ligue1

Pourtant, les rumeurs de couloirs indiquaient que l’étincelle entre le Français et le Belge se serait produite dans l’un des locaux que fréquente habituellement l’attaquant. Peut-être que le seul vrai lien entre eux est qu’ils se suivent sur les réseaux sociaux, mais cela ne serait pas un indicateur qu’ils ont une romance.

Que s’est-il passé entre Kylian Mbappé et Emma Smet ?

Il y a quelques mois, tout semblait indiquer que l’attaquant français était sérieux avec l’actrice de 24 ans, puisque la jeune femme a été aperçue à plusieurs reprises dans les tribunes du Parc des Princes, on présume que pour encourager l’un qui aurait été son amant pendant quelques mois.

La vraie raison de la brouille entre Mbappé et Emma Smet est encore inconnue après que plusieurs regards d’amour et de rire se soient voué lors d’une des rencontres où le Français n’a pas pu être sur le court. Cela aurait été la première et la dernière fois que les célébrités ont été vues ensemble.