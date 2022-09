Shakira : la chanteuse et l’ex de Gerard Piqué en deuil

Après avoir fait l’objet de critiques et d’accusations en pleine rupture avec Shakira, le footballeur a explosé.

Gerad Piqué a finalement rompu son silence après avoir fait l’objet de vives critiques et accusations depuis qu’il a officialisé sa rupture avec Shakira le 4 juin dernier.

Par l’intermédiaire de son équipe juridique, le footballeur barcelonais en a parlé, dénonçant l’invasion de sa vie privée, car depuis qu’il y a eu des spéculations sur sa nouvelle idylle, le harcèlement est incessant pour lui et sa famille.

«De nombreuses rumeurs et informations présumées non vérifiées ont été publiées sur le joueur, sa famille et sa vie personnelle et, par conséquent, privée. Ces reportages et images causent non seulement une atteinte à son honneur et à son image, mais aussi une grave atteinte aux droits de ses enfants, dont la sécurité et la protection représentent pour lui sa plus grande préoccupation», commence le long texte partagé par l’émission Le gros et maigre.

Dans ce document, Gerard Piqué dénonce le harcèlement de certains médias et photographes qui l’ont contraint à changer sa routine afin de protéger l’intégrité de ses enfants et de ses proches, pour lesquels il intentera des poursuites judiciaires à leur encontre.

«Gerard Piqué a toujours respecté l’activité des médias et leur droit à l’information, et est pleinement conscient du rôle fondamental qu’ils jouent dans notre société. Cependant, ces dernières semaines, il y a eu des ingérences qui dépassent les limites de la légalité, pour lesquelles notre client a été contraint de demander des mesures conservatoires d’éloignement et d’intenter une action en justice contre ceux qui altèrent leur vie familiale et violent les droits de leurs enfants», conclut la déclaration.

La déclaration intervient après cette semaine et grâce aux déclarations et au travail du journaliste Jordi Martin d’Univisión, plus de détails sur la vie privée de la star espagnole sont connus, ainsi que sur les affaires présumées qu’il a eues alors qu’il était fiancé à Shakira.

Il convient de noter que ledit journaliste a été l’un des premiers à révéler des images exclusives de Clara Chía Martí, l’actuelle partenaire de Piqué et pour qui il est supposé que sa relation avec le chanteur colombien a pris fin.