Gérard Piqué et Shakira se rencontrent pour la première fois depuis leur séparation

Shakira et Gerard Piqué ne seraient peut-être pas en couple, mais les parents seraient toujours là pour leurs deux fils malgré leur statut. Récemment, le chanteur colombien et la star du FC Barcelone ont été aperçus ensemble en train de regarder leur fils de 9 ans, Milan joué au baseball.

Le couple séparé a gardé ses distances et s’est assis de part et d’autre de ses invités. Shakira a applaudi aux côtés de certains de ses amis et de sa mère alors qu’elle était assise dans les gradins, tandis que Gérard était de l’autre côté avec sa mère. La star de 45 ans s’est rapprochée de la pirogue où se tenait son ex, mais selon des témoins oculaires, ils ne se sont pas regardés.

Shakira a eu une année difficile. En plus de se séparer de son partenaire depuis plus de dix ans, son père a des problèmes de santé et elle fait également l’objet d’une enquête du gouvernement espagnol et risque huit ans de prison.

Shakira est récemment apparue sur la couverture du magazine «Elle» et a partagé quelques détails sur sa vie privée et une mise à jour sur sa musique. «J’ai l’impression qu’à ce moment de ma vie, qui est probablement l’une des heures les plus difficiles et les plus sombres de ma vie, la musique a apporté la lumière», a-t-elle déclaré.

La star a déclaré qu’elle avait tout donné pour sa famille. «En tant que footballeur, il voulait jouer au football et gagner des titres et je devais le soutenir. Je veux dire, l’un de nous deux a dû faire un sacrifice, non ?» dit-elle. «Et je l’ai fait. J’ai mis ma carrière en deuxième vitesse et je suis venu en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. Et c’était un sacrifice d’amour», a-t-elle ajouté.