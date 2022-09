Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo est magnifique dans une robe rouge moulante (photo)

La chanteuse a partagé sa grande force, sans avoir besoin de créer plus de polémique

Après trois mois de secret absolu, Shakira a enfin rompu le silence et évoqué la période difficile qu’elle traverse en raison de sa rupture sentimentale avec Gerard Piqué, qui l’a entretenue dans la polémique.

Ses déclarations pour le magazine ELLE ont fait le tour du monde, car c’était quelque chose qui était attendu depuis longtemps, cependant, il y a autre chose qui a attiré l’attention et que beaucoup ont souligné et c’est son message inspirant.

Et c’est que ce message est non seulement inspirant mais motivant pour les personnes qui ont également le cœur brisé, ce qui a généré plus d’empathie, cependant, la vraie raison pour laquelle la Colombienne est devenue virale va au-delà de ses déclarations.

Dans son interview, la chanteuse a envoyé, selon les internautes, un message clair de paix, d’union, où il n’y a pas eu de place pour la polémique, en plus du fait qu’elle a reconnu qu’elle était dans un moment de guérison.

«Maintenant, j’espère juste que le trou dans ma poitrine se referme», a déclaré la Colombienne, qui s’est montrée dans cette interview le cœur dans la main exprimant ce qu’elle ressent et sans laisser son ex Gerard Piqué dans le tort , qui ouvre la romance et génère son propre controverse.

Bien que la chanteuse aurait pu en dire long sur cet épisode, elle a décidé de ne pas entrer dans la polémique et de parler de ses sentiments, ainsi que de la blessure qu’elle doit désormais refermer pour pouvoir avancer.