Georgina Rodriguez : mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo

Manchester United a publié, ce vendredi, un communiqué dans lequel il révèle que Cristiano Ronaldo a été accusé de «conduite répréhensible et/ou violente» par la Fédération anglaise (FA).

Le problème est l’incident avec un jeune fan d’Everton. En avril de cette année, et après une défaite contre les caramels, l’as portugais a déchaîné sa fureur et a fini par casser le téléphone portable d’un jeune autiste de 14 ans qui prenait des photos lorsque les Diables Rouges se sont rassemblés dans le vestiaire.

Plus tard, Cristiano Ronaldo a appelé cet adolescent pour s’excuser de son attitude et a offert à la famille la possibilité d’assister à un match à Old Trafford. Cependant, la mère du jeune homme n’a pas accepté la suggestion et a fini par critiquer la position de l’international portugais.

La police du Merseyside a même fait savoir publiquement qu’elle avait ordonné l’ ouverture d’une «enquête» sur l’épisode survenu à Goodison Park et a fini par avertir l’international portugais.

Dans le même ordre d’idées, Manchester United, qui n’a pas sanctionné Cristiano Ronaldo après ce geste controversé, a assuré qu’il soutiendrait l’international portugais.

«Nous sommes au courant de l’annonce de la fédération concernant Cristiano Ronaldo. Nous soutiendrons le joueur pour répondre à cette accusation», lit-on.

Désormais, le numéro 7 des diables rouges, accusé d’avoir enfreint la règle E3 de la Fédération anglaise (FA), risque, selon la presse anglaise, de devoir payer une amende ou de faire l’objet d’une éventuelle suspension.