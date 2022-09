Georgina Rodriguez : la femme de Cristiano Ronaldo montre un corps de bikini incroyable en mer (photos)

L’ancien entraîneur défend que la décision de retirer le Brésilien «a aidé à créer un groupe gagnant», au Real Madrid.

Fabio Capello était présent ce samedi au Festival dello Sport, qui se déroule dans la ville italienne de Trente, où il a rappelé certains des moments les plus mémorables de sa carrière, y compris, bien sûr, son temps à la tête du Real Madrid, dans le Saison 2006/2006. 07.

L’ancien entraîneur italien finirait par être le principal responsable du départ de Ronaldo, «le Phénomène», vers l’AC Milan, en échange d’environ 7,5 millions d’euros, et, assure-t-il désormais, il ne regrette pas l’option d’abandonner son contribution.

«La décision d’écarter Ronaldo et de lancer Cassano sur l’aile a permis de créer un groupe gagnant. Nous avons repris neuf points à Barcelone à dix matches de la fin. Je suis toujours fier de ce succès», a-t-il déclaré, dans des déclarations reproduites par le portail italien. Tuttmowecatoweb.

«Je me souviens d’un appel de Berlusconi quand j’ai décidé de vendre Ronaldo. Il m’a demandé comment il allait, et j’ai dit que je ne voulais pas m’entraîner, que j’aimais trop les femmes et les fêtes, et que je le laissais faire.” jour, en première page, j’ai vu le titre “Ronaldo à l’AC Milan”. C’était très drôle», a-t-il conclu.